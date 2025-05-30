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ولي عهد عجمان يحضر أفراح النعيمي والعويس

عمّار بن حميد خلال حفل الاستقبال (وام)
31 مايو 2025 01:05

عجمان (وام)

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حضر سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ راﺷﺪ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، بمناسبة زفاف نجله الشيخ ناصر بن عبدالعزيز بن علي النعيمي إلى كريمة ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻮﻳﺲ، أمس الجمعة، بمجلس ضاحية مويلح ـ الشارقة.
وهنأ سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة. كما حضر حفل الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بعجمان، الذين باركوا للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية مكللة بالبهجة والسعادة.

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