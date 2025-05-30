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علوم الدار

عمار بن حميد يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان

عمار بن حميد لدى ترؤسه الاجتماع (وام)
31 مايو 2025 01:05

عجمان (وام)

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ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، اجتماع مجلس أمناء الجامعة.
ورحب سموه في بداية الاجتماع الذي عقد بمقر جامعة عجمان، بأعضاء المجلس، مشيداً بالجهود التي أسهمت في تعزيز مسيرة الجامعة وترسيخ حضورها الأكاديمي والمجتمعي على المستويين المحلي والدولي.
وأكد سموه أن تحوّل جامعة عجمان إلى مؤسسة تعليمية غير ربحية يُعد محطة استراتيجية في مسيرتها، ويعكس التزامها بدورها الوطني في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» و«رؤية عجمان 2030».
وأوضح سموه أن هذا التحوّل سيُسهم في تعزيز التميز الأكاديمي عبر تطوير برامج تعليمية وبحثية مبتكرة تستجيب لأولويات الدولة، كما يعزّز من استدامة النمو المؤسسي للجامعة من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الرسوم الدراسية، مما يدعم خططها المستقبلية ويوسّع نطاق أثرها المجتمعي.
وشدّد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على أهمية ترسيخ ثقافة العطاء المعرفي، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام، ويُرسّخ مكانة جامعة عجمان كمؤسسة أكاديمية وطنية رائدة ذات امتداد عالمي.
واطّلع سموه خلال الاجتماع على التحديثات والإنجازات الخاصة بأداء لجان مجلس الأمناء الفرعية، بما في ذلك لجان الشؤون الأكاديمية والتواصل المجتمعي، والتدقيق المالي، والاستدامة المالية، والتي تهدف إلى دعم الحوكمة وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
الجامعة في التصنيفات العالمية، حيث أُدرجت ضمن أفضل 51-100 جامعة عالمياً والمرتبة الأولى على مستوى الدولة في تخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي، بحسب تصنيف مؤسسة «كيو إس» لعام 2025.
واستعرض الاجتماع اتفاقيتين جديدتين للتعاون الأكاديمي مع جامعتي تشونغتشينغ والجنوب الغربي في الصين، تم توقيعهما ضمن الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى مدينة تشونغتشينغ.
وتهدف هذه الشراكات إلى تعزيز موقع جامعة عجمان كمؤسسة غير ربحية ذات توجه دولي، تسعى إلى تعميق التبادل العلمي والثقافي، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة، تترجم رؤية الدولة وتنسجم مع سياسات إمارة عجمان في دعم الابتكار والبحث العلمي والتعليم المستدام.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس أمناء الجامعة.

جامعة عجمان
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