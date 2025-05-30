السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أذربيجان

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أذربيجان
30 مايو 2025 23:46

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بحثا خلاله علاقات التعاون بين البلدين، وإمكانيات تنميتها، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وغيرها من المجالات التي تمثل أولويات التنمية، وتوفر مزيداً من فرص التعاون والعمل المشترك البناء، بما يعود بالخير على شعبي البلدين. 
وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. 
كما هنأ سموه، خلال الاتصال، فخامة إلهام علييف بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلده، متمنياً لجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار، فيما شكر فخامته صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع البلدين، والحرص على مواصلة تعزيزها.

أخبار ذات صلة
ابنة الإمارات
رئيس الدولة يبارك لشيخة ناصر النويس انتخابها أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
إلهام علييف
أذربيجان
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
الأخبار العالمية
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
اليوم 08:44
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: غزة المكان الأكثر جوعاً في العالم
اليوم 01:06
مبانٍ متضررة في بلدة بمنطقة دونيتسك جراء ضربات روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: وقف إطلاق النار ليس كافياً لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©