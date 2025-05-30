قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي الرئيس التنفيذي لمركز ناصر العلمي والتقني

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه الدكتور عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمركز ناصر العلمي والتقني، يرافقه الدكتور جاسم حاجي المستشار التنفيذي لمركز ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي بمملكة البحرين الشقيقة.

وتم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب التقني والرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وحضر اللقاء، اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي.