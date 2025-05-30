«شؤون الحجاج»: أعلى معايير الصحة والسلامة بجميع مرافق المخيمات

مكة المكرمة (وام)

يواصل مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات أعمال تجهيز المخيمات في مشعري منى وعرفات، ضمن متابعة ميدانية مستمرة على مدار الساعة، لضمان جاهزية المرافق والخدمات، بما يشمل السكن والرعاية الصحية، وفق المعايير المعتمدة من قبل مكتب شؤون حجاج الدولة.

وأكد أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن مكتب شؤون حجاج الدولة يواصل استعداداته لاستقبال ضيوف الرحمن في جميع المشاعر، ويعمل على تجهيزها بكل ما يلزم لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل طمأنينة ويسر.

وأوضح أن المكتب حرص على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في جميع مرافق المخيمات، مشيراً إلى أن التشغيل التجريبي أظهر جاهزية كاملة للمرافق الخدمية.

وأضاف أن هذا العام شهد تعزيزاً للبنية التحتية، من خلال إضافة محطة كهرباء ثالثة داخل المخيم، بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب إنشاء مصلى إضافي يتسع لنحو 400 مصلٍ في مشعر عرفة، وتظليل المخيم بالكامل لوقاية الحجاج من ضربات الشمس، بالإضافة إلى زراعة 200 شجرة جديدة في محيط المخيمات لتقليل درجات الحرارة، إلى جانب تركيب مراوح تهوية في ممرات مشعر عرفة، بما يسهم في راحة الحجاج وطمأنينتهم خلال أدائهم للمناسك.