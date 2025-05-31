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علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يستقبل وزير المواصلات القطري

ذياب بن محمد بن زايد يستقبل وزير المواصلات القطري
31 مايو 2025 15:39

استقبل سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، اليوم في أبوظبي سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات في دولة قطر الشقيقة.‎
وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين البلدين في مجالات النقل والبنية التحتية، إضافةً إلى عدد من القطاعات الحيوية والمجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وسعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.

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