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علوم الدار

«محمد بن راشد للإسكان» تواصل تنفيذ «كيف تبني مسكنك؟»

«محمد بن راشد للإسكان» تواصل تنفيذ «كيف تبني مسكنك؟»
1 يونيو 2025 01:17

دبي (الاتحاد)

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احتفلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بإنجاز جديد ضمن جهودها لتمكين المواطنين في رحلة بناء منازلهم، مع تخريج دفعة جديدة من المشاركين ضمن برنامج «كيف تبني مسكنك؟»، الذي يهدف إلى رفع وعي المتعاملين وتمكينهم من اتخاذ قرارات ذكية ومدروسة في كل مرحلة من مراحل بناء المسكن. ويُعد البرنامج، الذي يُنفذ بالتعاون مع «أكاديمية الاقتصاد الجديد»، مبادرة متكاملة صُممت لمواكبة احتياجات المستفيدين من الخدمات الإسكانية. 
وقد أطلقت المؤسسة، البرنامج في مطلع عام 2025، كجزء من التزامها بتنفيذ مبادرات عام المجتمع، التي تدعم المواطنين في جميع مراحل رحلتهم السكنية، بدءاً من مرحلة التخطيط، مروراً بالتصميم والتنفيذ، وصولاً إلى التسليم والإشغال. ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية المؤسسة في توفير خدمات إسكانية رائدة ومستدامة تضمن الجودة وتعزز استقرار الأسرة الإماراتية.
وفي هذا السياق، قال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة : «برنامج «كيف تبني مسكنك» خطوة استراتيجية في دعم رحلة المواطن نحو امتلاك مسكنه بطريقة واعية ومستدامة، ونحرص في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على أن نكون شركاء حقيقيين في هذه الرحلة، من خلال تقديم محتوى تدريبي متخصص يغطي الجوانب الأساسية لبناء مسكن متكامل يلبي تطلعات الأسرة الإماراتية، ويعزز ثقافة الجودة والالتزام في التنفيذ».

الاستدامة
محمد بن راشد للإسكان
الإمارات
دبي
الإسكان
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