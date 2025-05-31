مديرو ومسؤولو دوائر وهيئات سياحية لـ «الاتحاد»: انتخاب شيخة النويس تصويت أممي بريادة السياحة الإماراتية

مصطفى عبد العظيم - رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد مديرو ومسؤولو الدوائر والهيئات السياحية في مختلف إمارات الدولة، أن فوز مرشحة دولة الإمارات شيخة النويس، بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، خلال الفترة من يناير 2026 وحتى نهاية عام 2029، يشكل تصويتاً عالمياً بالثقة في قدرات المرأة الإماراتية، التي تمكنت، بفضل دعم القيادة الرشيدة ورؤيتها لتمكين المرأة، من أن تتبوأ أعلى المناصب العالمية.

وأوضحوا في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن انتخاب إماراتية لهذا المنصب الأممي، يُعد إنجازاً إماراتياً جديداً يضاف إلى السجل الذهبي لقطاع السياحة، ويأتي تأكيداً للسمعة الإيجابية التي تتمتع بها دولة الإمارات في المجال السياحي.

وشدد هؤلاء على أن لدى النويس القدرة على نقل هذه الرؤية الشاملة إلى الساحة الدولية، وقيادة المنظمة نحو تبني سياسات تعزز السياحة المسؤولة، وتدعم المجتمعات المحلية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وهو ما يحتاج إ ليه القطاع بشدة في هذه المرحلة.

إضافة جديدة

قال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «إن انتخاب شيخة النويس كأول امرأة تفوز بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، إضافة جديدة إلى سجل دولة الإمارات الحافل بالإنجازات، فهو يعكس التزام الدولة الراسخ بتمكين المرأة، وإتاحة المجال أمامها لتولي أرفع المناصب الدولية، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل السياحة العالمية، وستقود سعادتها المنظمة إلى حقبة جديدة من التطور والازدهار، لما تمتلكه من خبرات في قطاع الضيافة، وفهم عميق لدوره الاستراتيجي كأحد محركات التنمية المستدامة».

وأضاف: «تتماشى رؤيتها مع رسالتنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والمتمثلة في تعزيز السياحة الشاملة والمسؤولة والغنية ثقافياً، حيث نتطلع إلى مواصلة التعاون مع سعادتها ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، على تحقيق أهدافنا المشتركة».

إنجاز استثنائي

قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «نهنئ شيخة النويس على انتخابها أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، كأول امرأة على مستوى العالم تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة، إن هذا الإنجاز الاستثنائي يعكس المكانة الرفيعة التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية، ودورها الفاعل في دعم وتطوير قطاع السياحة العالمي، كما أنه يُجسد الثقة المتنامية بكفاءة المرأة الإماراتية وريادتها، والتي أثبتت جدارتها في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع السياحة، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لتمكين المرأة الإماراتية».

وأضاف: «إن تمثيل النويس لدولة الإمارات في هذا المنصب الرفيع سيشكل إضافة نوعية، ونحن على ثقة بأنها ستسهم بشكل فعال في دفع عجلة التحول في القطاع السياحي العالمي، وتحقيق إنجازات مؤثرة تعود بالنفع على الجميع، نتمنى لها كل التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة».

مكانة ريادية

في السياق ذاته، قال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «نحن فخورون بهذا الإنجاز التاريخي الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة بفوز مرشحتها، شيخة ناصر النويس، بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، هذا الإنجاز ليس فقط شهادة على كفاءة وتميز الكوادر الوطنية، بل هو أيضاً تأكيد على المكانة الريادية التي تحتلها دولتنا على خريطة السياحة العالمية، إن انتخاب أول امرأة على مستوى العالم في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها، يعكس التزام دولتنا بتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي على المستوى الدولي، نحن على ثقة بأن جهود شيخة النويس ستواصل البناء على هذا النجاح من خلال قيادتها المبتكرة التي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في القطاع السياحي».

بدوره، قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «إن انتخاب شيخة النويس لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، هو مصدر فخر واعتزاز لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس المكانة المرموقة التي وصل إليها قطاعنا السياحي على الساحة العالمية».

مكانة عالمية

قال محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ«ميرال»: «إن وصول النويس لهذا المنصب سيعزز من دور الإمارات في تعزيز النمو السياحي المستدام في العالم، والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة المتعلقة في تعزيز دور السياحة في تنمية المجتمعات، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل».