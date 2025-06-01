الإثنين 2 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خلال لقاء وزير الحج والعمرة السعودي.. د. الدرعي: الإمارات تشيد بالمنظومة السعودية المتكاملة في خدمة ضيوف الرحمن

الدرعي يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي
1 يونيو 2025 19:47

التقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة، معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، في جدة بحضور أحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة، نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج وعدد من المسؤولين من الجانبين.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية
أثنى معالي الدرعي على التعاون المثمر مع وزارة الحج والعمرة، مشيدًا بالجهود المتواصلة للمؤسسات السعودية في متابعة شؤون الحجاج وضمان راحتهم، وأكد أن التوسعات المستمرة في البنية التحتية، واعتماد أحدث التقنيات، وتأهيل الكوادر، عززت مكانة المملكة وجهودها الكبيرة في خدمة ضيوف الرحمن، مما يسهم في تيسير أداء المناسك بيسر وطمأنينة.

رؤية مشتركة لخدمة الحج
تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق بين الجانبين لتقديم تجربة حج متميزة، تشمل تطوير الخدمات اللوجستية والصحية والتوعوية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتقديم خدمات ذكية ومستدامة.

أخبار ذات صلة
السعودية تعلن جاهزية موسم الحج بنسبة 97 %
منظومة طبية متكاملة لضمان سلامة الحجاج الإماراتيين
حج 1446هـ
تابع التغطية كاملة

كما استعرض معالي الدرعي مبادرات مكتب شؤون حجاج الإمارات، الجديدة لهذا الموسم ومنصات التسجيل الرقمية، التي تعكس التزام الدولة بإسعاد الحجاج ورعايتهم وفق أعلى المعايير.

يعكس اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون لخدمة الحجاج.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عمر حبتور الدرعي
مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات
الحج
الحجاج
السعودية
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
مصابون في هجوم بكولورادو
الأخبار العالمية
مصابون في هجوم بكولورادو
اليوم 08:01
المرشح الرئاسي البولندي كارول ناوروتسكي
الأخبار العالمية
فوز ناوروتسكي في جولة إعادة انتخابات بولندا الرئاسية
اليوم 07:54
الذهب
اقتصاد
الذهب يرتفع في ظل تراجع الدولار
اليوم 07:36
أسعار النفط
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 07:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©