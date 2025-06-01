شرطة أبوظبي تنفذ ورشة مرورية بالتعاون مع السفارة اليابانية

أبوظبي (الاتحاد)



نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، ورشة توعية حول قوانين وأنظمة وقواعد المرور، بالتعاون مع سفارة اليابان لدى الدولة، وضمن اهتمامها بتحقيق أهداف أولويتها حول «أمن الطرق».

وأكد العميد سهيل صياح المزروعي، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية - أبوظبي، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في نشر التوعية المرورية، والتي تنعكس إيجابياً في تحقيق أهداف الأولويات المرتبطة بأمن الطرق وإسعاد المجتمع.

وقدم فريق التوعية والتثقيف المروري من مديرية المرور والدوريات الأمنية، محاضرة تضمنت التعريف بأهداف ومحاور حملة «درب السلامة 2»، وأهمية الالتزام بالقيادة الحذرة في الأحوال الجوية المتقلبة، وعدم الانشغال بغير الطريق، وترك مسافة أمان كافية، وحذرت من خطورة التوقف في وسط الطريق وفي كتفه من دون مبرر، وإخراج المركبة من الطريق إلى مكان آمن عند وقوع الحوادث المرورية البسيطة.

وحثت على ضرورة الانتباه لمفاجآت الطريق والالتزام بخط السير الإلزامي، تفادياً لوقوع الحوادث المرورية الخطرة، وإعطاء أولوية العبور للمشاة على الطرق واحترام المعابر المخصصة لهم، والالتزام بعدم القيادة ببطء في مسار التجاوز، وإفساح الطريق للمركبات القادمة من الخلف من أجل سلامة الجميع.

وأثنى شو ناكاجاوا، القائم بالأعمال ونائب سفير اليابان لدى الدولة، على جهود الفريق المشارك من مديرية المرور والدوريات الأمنية، معرباً عن تقديره للتعاون المثمر الذي يسهم في تعزيز التوعية المرورية لدى أفراد الجالية، ويساعد على توفير بيئة مرورية أكثر أماناً.



القواعد الصحيحة

وأكد المقدم ركن سعيد خلف الظاهري، رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري في مديرية المرور والدوريات الأمنية، أهمية التعريف بالقوانين والأنظمة المرورية، ضمن التعاون المشترك بين شرطة أبوظبي وسفارة اليابان لدى الدولة، وإسهاماً في تعزيز مفاهيم ومبادئ القواعد الصحيحة للسلامة المرورية.

وحضر ورشة التوعية من شرطة أبوظبي، العميد سهيل صياح المزروعي، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية - أبوظبي، والمقدم ركن سعيد خلف الظاهري، رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري، والرائد أحمد عبدالله المهيري، والرائد محمد حمد العيسائي من مديرية المرور والدوريات الأمنية، ومن الجانب الياباني النقيب ميزوكي كوياما، الملحق الأمني في السفارة اليابانية، وعدد من المسؤولين ومديري الشركات اليابانية.