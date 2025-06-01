تطوير شبكة الكهرباء في 15 موقعاً بالمنطقة الوسطى

الشارقة (الاتحاد)



نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عدداً من المشاريع التطويرية، وحققت إنجازات نوعية في مجال تطوير شبكة الكهرباء في المنطقة الوسطى، شملت شبكتي الجهد العالي والمنخفض في أكثر من 15 موقعاً بمناطق الذيد، مليحة، المدام، والبطائح، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي، مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن مشروعات التطوير لشبكة الكهرباء مستمرة في المنطقة الوسطى، وتضمنت الأعمال التي تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تنفيذ تمديدات كابلات كهربائية بطول إجمالي بلغ 81.7 كم، في إطار خطة تحديث البنية التحتية واستبدال أجزاء كبيرة من الشبكة بكابلات ذات كفاءة أعلى وقدرة تحمل أكبر، مما يسهم في تقليل الفاقد من الطاقة، وزيادة كفاءة واستقرار الشبكات.

وأشار إلى أنه تم توصيل التيار الكهربائي لأكثر من 45 مشروعاً في مناطق سكنية، زراعية، صناعية، حكومية، وذلك ضمن جهود الهيئة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، خاصة في المناطق التي تشهد نمواً عمرانياً واقتصادياً سريعاً.

ومن أبرز المشاريع الحكومية التي تم توصيل الكهرباء لها خلال الفترة الماضية، مزرعة الألبان، سفاري الشارقة، سوق الجمعة، مزرعة القمح، سوق الجبيل، جامعة الذيد، نادي الصقارين، متحف الحياة الفطرية، مسجد الذيد، مدرسة الصحوة، مدرسة نزوى، وعدد من المشروعات الأخرى.