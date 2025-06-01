الإثنين 2 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إسلامية الشارقة» تختتم برامجها التوعوية لحجاج الدولة

«إسلامية الشارقة» تختتم برامجها التوعوية لحجاج الدولة
2 يونيو 2025 01:35

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، برامجها التوعوية المخصصة لحجاج الدولة المغادرين للأراضي المقدسة، التي هدفت إلى تأهيل الحجاج وتزويدهم بالمعرفة الدينية اللازمة لأداء مناسك الحج على الوجه الأكمل، وذلك في إطار حرص الدائرة على تقديم الدعم الإرشادي والدعوي لحجاج بيت الله الحرام، حيث تضمنت البرامج باقة متنوعة من الفعاليات، من أبرزها الندوة التثقيفية الشاملة «الحج خطوة بخطوة»، التي تم خلالها استعراض مناسك الحج بالتفصيل، وشرح الأحكام الشرعية المتعلقة بها بأسلوب مبسط، يلبي احتياجات مختلف فئات الحجاج، بالإضافة إلى برنامج زيارة كبار السن من الحجاج في منازلهم، حيث تم تزويدهم بمناسك الحج والإرشادات الضرورية والتأكد من جاهزيتهم لأداء المناسك.
واختتمت الدائرة برامجها التوعوية الموسعة لحجاج دولة الإمارات، بتوديع الحجاج المغادرين للأراضي المقدسة عبر مطار الشارقة الدولي، حيث تم الرد على استفساراتهم، وتوزيع الحقيبة الدعوية التي تحتوي على كتيبات وأدلة إرشادية وأدعية مأثورة تساعدهم خلال رحلة الحج. 
وتزامناً مع دخول شهر ذي الحجة، تواصل الدائرة حالياً تنفيذ برنامج توعوي مكثف في جميع مساجد الإمارة، يتضمن دروساً ومحاضرات حول فضائل العشر من ذي الحجة، وفضل صيام يوم عرفة، وأحكام الأضاحي وشروطها الشرعية والصحية، وذلك ضمن جهودها في تعزيز الوعي الديني ونشر القيم الإسلامية بين أفراد المجتمع.

أخبار ذات صلة
السعودية تعلن جاهزية موسم الحج بنسبة 97 %
منظومة طبية متكاملة لضمان سلامة الحجاج الإماراتيين
دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة
دائرة الشؤون الإسلامية
الشارقة
الحجاج
الحج
السعودية
الإمارات
مكة المكرمة
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
فيضانات في الصين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في غرب الصين تخلف أضراراً واسعة
اليوم 08:19
مصابون في هجوم بكولورادو
الأخبار العالمية
مصابون في هجوم بكولورادو
اليوم 08:01
المرشح الرئاسي البولندي كارول ناوروتسكي
الأخبار العالمية
فوز ناوروتسكي في جولة إعادة انتخابات بولندا الرئاسية
اليوم 07:54
الذهب
اقتصاد
الذهب يرتفع في ظل تراجع الدولار
اليوم 07:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©