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مذكرة تفاهم بين «التغير المناخي» و«صندوق الإمارات للنمو»

آمنة الضحاك تشهد توقيع مذكرة التفاهم (وام)
2 يونيو 2025 01:35

أبوظبي (وام)

وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة وصندوق الإمارات للنمو مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى دعم نمو الشركات الإماراتية التي تقود حلولاً مبتكرة في مجالات الأمن الغذائي، والزراعة المستدامة، والتكنولوجيا البيئية.
جرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ونجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو.
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: إن هذا التعاون يمهد الطريق أمام جهودنا لتحقيق أهدافنا المشتركة وبما يواكب توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ورؤية نحن الإمارات 2031، واصفة القطاع الخاص بأنه مكون رئيسي في مسيرتنا نحو تحقيق المرونة البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام لدولة الإمارات. وأضافت أنه من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل الإمداد الغذائي والابتكار البيئي، نستطيع وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد مستدام الآن وفي المستقبل.
من جانبها، قالت نجلاء المدفع: إن «صندوق الإمارات للنمو» تأسس لتمكين الشركات التي تسهم في معالجة التحديات الوطنية من خلال الابتكار والتوسّع، ومن خلال هذه الشراكة نُوفر شراكة استراتيجية طويلة الأمد تشمل الدعم في الحوكمة، والتوجيه الاستراتيجي، وربط المؤسسين بشبكات النمو وتركيزنا على التكنولوجيا الزراعية والابتكار البيئي استثمار مباشر في ركائز الاستدامة والسيادة الاقتصادية لدولة الإمارات.

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