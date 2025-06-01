«دبي للمرأة» تطلق برنامج تمكين بلس

دبي (وام)



في إطار توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وحرص سموها على تطوير القدرات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية، أطلقت المؤسسة برنامجها الجديد تمكين بلس (تمكين+) لرئيسات اللجان النسائية بالدوائر الحكومية والقطاع شبه الحكومي؛ بهدف تعزيز التفكير التحليلي ومهارات اتخاذ القرار لدى القيادات النسائية وتزويدهن بأدوات القيادة الفعالة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في تعزيز الأداء والإنتاجية في جهات عملهن وصقل قدراتهن الذاتية والمهنية.







برامج مهنية وقيادية

يتضمن البرنامج، الذي تشارك فيه 19 منتسبة من رئيسات اللجان النسائية في عدد من الدوائر الحكومية بدبي ومؤسسات القطاع شبه الحكومي، العديد من الفعاليات والأنشطة التي يتم تقديمها على مدى عام كامل، تشتمل على دورات تعليمية في فن القيادة، والذكاء الاصطناعي، ولقاءات مع مسؤولين وشخصيات قيادية ملهمة.

وبهذه المناسبة، قالت منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب: «نرحب في مؤسسة دبي للمرأة بانضمام نخبة من القياديات لهذا البرنامج المتقدم، الذي يأتي ضمن مبادرات وبرامج مهنية وقيادية متنوعة تشملها استراتيجية عمل المؤسسة، ونثمن جهود هؤلاء القياديات في تعزيز بيئة العمل المراعية للنوع الاجتماعي في جهات عملهن، من خلال اللجان النسائية، بما يحقق رؤية وأهداف حكومة دبي في ترسيخ بيئة عمل شاملة وتحقيق مستويات متقدمة من السعادة الوظيفية».

وأكدت أهمية استدامة التمكين والاستمرار في بناء قدرات المرأة، بما يساعدها على مواكبة التغيرات المتسارعة لمتطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، وتزويدها بالمعارف والأدوات اللازمة لتعزيز مساهمتها النوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتقدمة في الدولة.



إبراز نجاحات المرأة

بدورها، أكدت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، التزام المؤسسة بدعم الازدهار المهني للمرأة الإماراتية العاملة وتعزيز قدراتها ببرامج نوعية مبتكرة، مشيرة إلى أن المؤسسة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من البرامج التي استقطبت الكثير من الموظفات والقياديات الإماراتيات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص، بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في إطار جهود سموها وحرصها على دعم المرأة في مختلف المجالات والمستويات الوظيفية. وثمنت نعيمة أهلي تعاون كلية لندن لإدارة الأعمال في هذا البرنامج الذي يأتي في إطار الالتزام الثابت للمؤسسة بتمكين القيادات النسائية الإماراتية وإعدادها للمستقبل وتمكينها من المساهمة المؤثرة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



المهارات القيادية

من جهتها، أعربت شارلوت سميث، مساعد مدير تطوير الأعمال بكلية لندن للأعمال، عن سعادتها بالتعاون المشترك مع مؤسسة دبي للمرأة في هذا البرنامج الذي يهدف إلى إكساب المشاركات فيه المعرفة والمهارات القيادية، مشيرة إلى أنه يمثل لهن رحلة نقطة انطلاق جديدة في مسيرتهن ومسؤولياتهن المهنية، بما في ذلك دورهن في تطوير فرق العمل، وما لذلك من تأثير إيجابي في تحسين الأداء وتطوير الإنتاجية.