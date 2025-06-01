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«إقامة دبي» تحتفي باستقلال الفلبين في «كالايان 2025»

«إقامة دبي» تحتفي باستقلال الفلبين في «كالايان 2025»
2 يونيو 2025 01:14

دبي (وام)
شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، في احتفالية «كالايان 2025»، بمركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة مرور 127 عاماً على استقلال جمهورية الفلبين.
وأكّد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، في تصريح له، أن مشاركة الإدارة في الحدث جاءت انطلاقاً من رؤية مؤسسية راسخة تؤمن بأن بناء الجسور مع مختلف الثقافات المقيمة في الدولة، هو ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومتعدد الثقافات، ومكون محوري في منظومة التنمية الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف: «إن الاستثمار في التنوع الثقافي وتقدير الإسهامات المجتمعية للجاليات يُعد انعكاساً حقيقياً لقيم التسامح والانفتاح التي تميز مجتمع الإمارات، ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً يحتذى به في التعايش الإنساني».

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الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي
الفلبين
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