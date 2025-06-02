السماح لمواطني الدولة باستخدام البوابات الذكية عبر جميع المطارات في نيوزيلندا

في خطوة تعكس عمق العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا، ومستوى التعاون البنّاء بين البلدين في شتى المجالات، لاسيما في قطاعات التجارة والسياحة، اعتبارًا من 1 يونيو 2025، أصبح بإمكان مواطني الدولة استخدام البوابات الذكية عند إتمام إجراءات الوصول أو المغادرة في كافة مطارات نيوزيلندا.







في خطوة تعكس عمق العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا، ومستوى التعاون البنّاء بين البلدين في شتى المجالات، لاسيما في قطاعات التجارة والسياحة، اعتبارًا من 1 يونيو 2025، أصبح بإمكان مواطني الدولة استخدام البوابات الذكية عند إتمام إجراءات الوصول أو المغادرة… pic.twitter.com/NtmZfXvLwU — UAE Embassy in Wellington (@UAEEmbassyNZ) June 2, 2025