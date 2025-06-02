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علوم الدار

السماح لمواطني الدولة باستخدام البوابات الذكية عبر جميع المطارات في نيوزيلندا

السماح لمواطني الدولة باستخدام البوابات الذكية عبر جميع المطارات في نيوزيلندا
2 يونيو 2025 10:38

في خطوة تعكس عمق العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا، ومستوى التعاون البنّاء بين البلدين في شتى المجالات، لاسيما في قطاعات التجارة والسياحة، اعتبارًا من 1 يونيو 2025، أصبح بإمكان مواطني الدولة استخدام البوابات الذكية عند إتمام إجراءات الوصول أو المغادرة في كافة مطارات نيوزيلندا.


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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
نيوزيلندا
الإمارات
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