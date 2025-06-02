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علوم الدار

«بيورهيلث» توسع أعمالها مع دخول «ضمان» لقطاع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات

«ضمان»
2 يونيو 2025 10:25

أعلنت «بيورهيلث» عن التوسُّع الاستراتيجي لذراعها المتخصِّصة في التأمين «ضمان»، نحو قطاع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات الذي يشهد وتيرة نمو لافتة، ما يوسع خدماتها من مزوِّد لخدمات التأمين الصحي إلى مقدِّم خدمات الضمان الشامل ضمن قطاعات متعددة. وتحمل «ضمان» بموجب هذا التوسع اسماً قانونياً جديداً هو «الشركة الوطنية للتأمين – ضمان» ما يعكس اتساع نطاق عملها، ويؤكِّد مكانتها في قطاع التأمين النشيط في دولة الإمارات.

ويواصل هذا التطوُّر جهود «ضمان» لتلبية الاحتياجات الصحية للأفراد والشركات ليشمل ممتلكاتهم وأصولهم، إذ يزوِّدهم بمجموعة أوسع من خدمات الضمان المتكاملة. ويدعم رؤيتها الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها لتصبح   مزوِّداً شاملاً لخدمات الضمان، وينسجم مع التزام مجموعة «بيورهيلث» بتقديم الرعاية الشاملة والتغطية المتكاملة لمختلف مراحل الحياة.

وقالت شايستا آصف الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «يعكس تطوُّر (ضمان) الرؤية الاستراتيجية الواسعة لمجموعة (بيورهيلث) لتأسيس منصة متكاملة للرعاية الصحية والضمان ترتقي بالخدمات المقدَّمة للعملاء، وتعزِّز القيمة على المدى الطويل. ولا شكَّ أنَّ التوسُّع نحو قطاع الممتلكات والمسؤوليات يعزِّز تنوُّع محفظة خدماتنا وكفاءة إدارة المخاطر ضمن مختلف القطاعات، في حين يرسِّخ التزامنا بصناعة منظومة مستعدة للمستقبل تنسجم مع أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات».

وقال خالد بن شيبان المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين– ضمان: «نجحت (ضمان) خلال عقدين من الزمن في إرساء معايير متميِّزة للتأمين الصحي في دولة الإمارات. ويأتي هذا التوسع النوعي ليكتب فصلاً جديداً في قصة نجاحها مع تعزيز نطاق تركيزها لتقديم مجموعة أوسع من حلول الضمان، واستمرارها في تبنّي ذات المنهجية التي يدرك العملاء أهميتها، وتضع الموثوقية والامتثال والعملاء في المقام الأول. ومن خلال حماية الأفراد والشركات والأصول، نفخر بتأدية دورٍ رئيسيٍّ في دعم رؤية دولة الإمارات لتعزيز الرفاه المستدام والمرونة الاقتصادية على المدى الطويل».

وتقدِّم «ضمان» حالياً خدمات التأمين الصحي لأكثر من ثلاثة ملايين عميل ضمن شبكة واسعة تغطّي أكثر من 3,000 من مزوِّدي خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات. وتجمع «ضمان» بين إجراءات الاكتتاب التأميني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعمليات عالية الكفاءة ورائدة على مستوى القطاع لتسوية المطالبات، وبنية متميِّزة لتقديم الخدمات بلغات عديدة، ما يدعم توسُّعها إلى قطاعات الضمان الجديدة، مع المحافظة على مستوى تميُّزها.

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ويُتوقَّع أن يشهد سوق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات في الدولة نمواً متسارعاً إضافياً، ليصل إلى نحو 16.8 مليار دولار بحلول عام 2031، وفقاً لتقرير صادر عن «فيريفايد ماركت رسيرتش».

واستجابة لهذا الطلب المتنامي، تواصل الشركة مزاولة أعمالها تحت علامتها التجارية المعروفة «ضمان»، مع تقديم منتجات جديدة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات على مراحل، مع الاستمرار في تقديم الخدمات للعملاء الحاليين.

يُذكَر أنَّ «ضمان»، حصلت على لقب أفضل علامة تجارية للتأمين الصحي في دولة الإمارات، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية «براند فاينانس» لعام 2024. ويؤكِّد هذا التكريم التزامها بالتميُّز ورسالتها الرامية إلى بناء مجتمع أكثر صحة.

وترسِّخ خطة التوسُّع الاستراتيجي هذه الرؤية الأوسع لمجموعة «بيورهيلث» لتطوير علم إطالة العمر والوفاء بوعدها بتقديم الرعاية الشاملة من الوقاية إلى الحماية، وصولاً إلى منظومة متصلة لخدمات الصحة والضمان.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بيورهيلث
ضمان
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