مستشفى أن أم سي رويال للمرأة يُعيد إطلاقه تحت اسم "مستشفى أن أم سي رويال – أبوظبي" لتقديم رعاية صحية شاملة للأسرة

أعلن مستشفى أن أم سي رويال للمرأة في أبوظبي، والذي يُعدّ من المؤسسات الرائدة في مجال صحة المرأة والطفل في دولة الإمارات، عن تغيير علامته التجارية رسميًا ليصبح "مستشفى أن أم سي رويال – أبوظبي"، في خطوة تعكس التزامه المستمر بتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الشاملة لتشمل جميع أفراد الأسرة.





وبناءً على تاريخه المتميّز في تقديم خدمات صحة المرأة، يُقدّم المستشفى بحلّته الجديدة عيادة أطفال متخصصة، وعيادة طب الأسرة، وعيادة الطب الباطني، لتلبية احتياجات النساء والرجال والأطفال من جميع الأعمار. وكجزء من هذا التوسّع، تم تمديد ساعات عمل قسم التوليد وأمراض النساء، مع تشغيل المستشفى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لضمان توفير رعاية طبية متخصصة وعالية الجودة في جميع الأوقات.







وفي هذا السياق، قال الدكتور زكاء الله خان، المدير الطبي التنفيذي في مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية:

"مع توسّع خدماتنا، أصبحنا أكثر قدرة من أي وقت مضى على تقديم الرعاية الشاملة لجميع أفراد الأسرة – من المواليد الجدد وحتى البالغين – تحت سقف واحد. هذا التحوّل يُحافظ على ريادتنا في مجال صحة المرأة، ويُضيف إليها رعاية متكاملة وعالية الجودة للرجال والأطفال، مما يضمن استمرارية الرعاية داخل منشأة موثوقة واحدة".



ويواصل مستشفى أن أم سي رويال – أبوظبي تقديم مجموعته الكاملة من خدمات صحة المرأة، بما في ذلك وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة من المستوى الثالث (NICU)، والتي تُوفّر رعاية متخصصة وعالية المستوى للمواليد الخدّج والحالات الحرجة. وتظل التخصصات الأساسية في التوليد، أمراض النساء، الإخصاب، وطب الأجنة في صميم خدماته، إلى جانب خدمات العلاج الطبيعي التي تُعزز تعافي المرضى وإعادة تأهيلهم.





ومنذ عام 2015، وضع المستشفى معيارًا للرعاية الصحية التي تركز على المريض، من خلال الجمع بين أحدث التقنيات والخدمات الطبية مع بيئة داعمة ودافئة تُعزز الشفاء. ويضم المستشفى 94 سريرًا، ويُوفر خدمات شاملة للمرضى الداخليين والخارجيين عبر فريق متعدد التخصصات يضم أطباء في مجالات الأطفال، الباطنية، التغذية، الجراحة التجميلية، الأشعة، وغيرها.





واحتفالًا بهذا التحول المهم، نظم المستشفى حفلًا خاصًا بتاريخ 28 مايو، بحضور الطاقم الطبي، وأفراد من المجتمع المحلي، وكبار المسؤولين من مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية. وشكّل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بمسيرة التطور، وتأكيد الالتزام الراسخ بتوفير رعاية صحية متكاملة وعالمية المستوى لأُسر العاصمة.

وقال السيد ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أن أم سي للرعاية الصحية:

"يمثل توسع مستشفى أن أم سي رويال – أبوظبي التزامنا بتقديم رعاية صحية عالية الجودة ومُخصصة لكافة شرائح المجتمع في دولة الإمارات. فالأمر لا يقتصر على تغيير الاسم، بل هو تحوّل فعلي نحو منشأة متكاملة للرعاية الصحية الأسرية. ويتماشى ذلك مع رسالتنا الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الأساسية من خلال شبكتنا المتنامية من المستشفيات والعيادات على مستوى الدولة، ويُجسد التزامنا العميق بضمان حصول كل فرد، في كل مرحلة من حياته، على الدعم اللازم لحياة أكثر صحة وجودة".

للمزيد من المعلومات حول خدمات مستشفى أن أم سي رويال – أبوظبي، يُرجى زيارة: nmc.ae



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