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عبدالله آل حامد يفتتح مكتب مجلس الإمارات للإعلام في مدينة دبي للإنترنت

عبدالله آل حامد يفتتح مكتب مجلس الإمارات للإعلام في مدينة دبي للإنترنت
2 يونيو 2025 12:48

افتتح معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، مكتب المجلس في مدينة دبي للإنترنت، وذلك ضمن توجهاته الرامية إلى ترسيخ بيئة عمل مرنة وفعّالة، تدعم الكفاءات، وتستقطب المواهب والخبرات، وتواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام.

حضر حفل الافتتاح، محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام، وعمار آل مالك، نائب الرئيس التنفيذي للتأجير التجاري في مجموعة تيكوم.

 

وقام معاليه بجولة في مرافق المكتب الجديد، الذي يتمتع بموقع استراتيجي في قلب أحد أبرز التجمعات الإعلامية العالمية، بما يعزّز قدرة المجلس على بناء شراكات فعّالة مع المؤسسات الرائدة، ويُرسّخ دوره في استشراف مستقبل الإعلام وتنظيمه بكفاءة ومرونة.

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ويُجسّد المقر الجديد توجهات المجلس نحو تطوير البنية المؤسسية بما يخدم أهدافه الاستراتيجية.

 

 

وفي لقائه مع موظفي المجلس، أكد معاليه أن افتتاح المقر يأتي ترجمة لرؤية المجلس في توفير بيئة تنظيمية متقدمة ومحفزة، تستثمر في الكفاءات الوطنية، وتمنحها المساحة الكاملة للإبداع والمبادرة والمشاركة الفاعلة في تطوير المنظومة الإعلامية.

وشدّد معاليه على أهمية الحفاظ على الزخم الذي انطلق مع تأسيس المجلس، ومضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في تنفيذ السياسات والمبادرات الإعلامية التي تُجسّد المنظومة الإعلامية الجديدة، بما تتضمنه من تشريعات وخدمات متكاملة تسهم في تعزيز تنافسية القطاع، وتحفيز نموّه، وفتح آفاق جديدة أمام المحتوى المحلي والمشاريع الناشئة.

المصدر: وام
عبدالله آل حامد
دبي للإنترنت
مجلس الإمارات للإعلام
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