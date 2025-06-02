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شرطة أبوظبي تعزز الجاهزية والاستباقية في عيد الأضحى المبارك

شعار شرطة أبوظبي
2 يونيو 2025 13:35

استعدت شرطة أبوظبي لإستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك بمنظومة أمنية ومرورية وخطة استباقية متكاملة لتعزيز السلامة ونشر الطمأنينة والأمان للمواطنين والمقيمين والزوار وتقديم كافة أنواع الدعم والاستجابة وضاعفت كافة الأجهزة الشرطية والأمنية المعنية وخصوصًا العاملة في الميدان لاستدامة الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.

وأوضحت أن الخطة تركز على توفير السلامة للمواطنين والمقيمين والزوار وتعزيز جودة حياة المجتمع وتتضمن تكثيف الدوريات الشرطية والأمنية على الطرق الداخلية والخارجية والمناطق السياحية وبالقرب من المراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة وغيرها والتي تشهد ازدحامًا تزامنًا مع هذه المناسبة السعيدة.

وأكدت مديريات الشرطة في العاصمة والعين والظفرة والمرور والدوريات الأمنية الحرص على تحقيق أعلى معدلات السلامة على الطرق، وبث الراحة والطمأنينة لأفراد المجتمع، من خلال تواجدها الميداني في جميع الأوقات ضمانًا لتوفير الانسيابية في الحركة المرورية، كما تم وضع عدد من السيناريوهات والخطط المرورية ضمن الجاهزية والاستعداد إسهامًا في إنسيابية حركة السير، وتفاديًا للازدحام المروري خلال عطلة العيد والفعاليات المصاحبة لها.

ودعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى الإلتزام بالقوانين، وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها، حفاظًا على السلامة العامة خلال الإحتفاء بالإجازة أو أية فعاليات أخرى.

وحثت الأسر وأولياء الأمور على مراقبة الأطفال أثناء اللعب والعبور من الشوارع ، ودعت فئة الشباب من قائدي المركبات إلى التحلي بالسلوكيات الحضارية في قيادة مركباتهم وعدم إستغلال فرحة العيد للقيام بأي تصرفات غير مسؤولة كالاستعراضات الخطرة والقيادة بطيش وتهور، وحذرت من تنظيم السباقات بالقرب من المناطق السكنية والتي تؤدي إلى تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر مؤكدة أهمية الإلتزام بقانون السير والمرور وخفض السرعات وعدم الإنشغال بالرد على الهاتف أو الانشغال بكتابة رسائل المعايدة أثناء القيادة.

وأوضحت أن العمل سيستمر خلال العطلة بمركز القيادة والتحكم (999) في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لتلقي المكالمات والبلاغات إلى جانب تأمين وصول الفرق الشرطية المختصة بأسرع وقت لتلبية النداءات العاجلة والحالات الطارئة وحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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