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علوم الدار

"مجلس التعليم والتنمية البشرية" يعتمد معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الدولة

"مجلس التعليم والتنمية البشرية" يعتمد معايير دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة
2 يونيو 2025 14:19

اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الدولة. تستهدف المعايير رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول في تنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والتطورات المستقبلية.
كما تستهدف تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المختارة. وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على منصة إكس.

 وتشمل: أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أميركا أو أستراليا.
وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أميركا وأستراليا.
 أن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
يتضمن القرار:
منح الطلبة المواطنين الإماراتيين الذين يقومون باستكمال دراستهم خارج الدولة حالياً مهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاعهم.
تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر في طلبات الاستثناء.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
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