عمار بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة خليفة جاسم الشامسي

قدّم سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، وليّ عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، واجب العزاء في وفاة خليفة جاسم راشد مجلاد الشامسي، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في مجلس الشيخ زايد عجمان.

وأعرب سموّه، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وسعادة يوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في عجمان.