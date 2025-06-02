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علوم الدار

"الوطني الاتحادي" يبحث تعزيز التعاون البرلماني بين الإمارات والاتحاد السويسري

"الوطني الاتحادي" يبحث تعزيز التعاون البرلماني بين الإمارات والاتحاد السويسري
2 يونيو 2025 15:08

بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في العاصمة أبوظبي مع مونيكا شموتز كيرجوز مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد السويسري، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والبرلمانية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد السويسري، والتأكيد على متانة العلاقات التي تحظى بدعم القيادة الحكيمة في كلا البلدين، وما تتمتع به من أسس قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لما فيه خير الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء الذي جرى أمس في أبوظبي، كل من سارة محمد فلكناز، وسلطان بن يعقوب الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

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كما تمت مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، واستعراض جهود دولة الإمارات في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة. وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، أهمية الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية، حيث تعد من الأدوات الرئيسية المعبرة عن تطلعات الشعوب، وتؤدي دوراً محورياً في دعم أهداف ومسارات التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن والازدهار، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على الصعد كافة.

من جانبها أكدت مونيكا شموتز كبرجوز، حرص الاتحاد السويسري على تعزيز مختلف مجالات التعاون مع دولة الإمارات، مشيدة بنهجها المستند إلى إقامة علاقات شراكة وتعاون مع مختلف دول العالم، بما يخدم أهداف التنمية والسلام الدوليين.

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
سويسرا
الإمارات
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