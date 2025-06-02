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علوم الدار

رئيس الدولة يهنئ كارول نافروتسكي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

رئيس الدولة يهنئ كارول نافروتسكي بفوزه في الانتخابات الرئاسية
2 يونيو 2025 15:05

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كارول نافروتسكي بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ كارول نافروتسكي بفوزه في الانتخابات الرئاسية وأتمنى له التوفيق في مسؤولياته لمصلحة بولندا وشعبها، وأتطلع إلى العمل معه خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز التعاون التنموي لما فيه الخير والنماء لبلدينا وشعبينا».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
الانتخابات الرئاسية
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