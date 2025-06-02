رئيس الدولة يهنئ كارول نافروتسكي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كارول نافروتسكي بفوزه في الانتخابات الرئاسية.



وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ كارول نافروتسكي بفوزه في الانتخابات الرئاسية وأتمنى له التوفيق في مسؤولياته لمصلحة بولندا وشعبها، وأتطلع إلى العمل معه خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز التعاون التنموي لما فيه الخير والنماء لبلدينا وشعبينا».





أهنئ كارول نافروتسكي بفوزه في الانتخابات الرئاسية وأتمنى له التوفيق في مسؤولياته لمصلحة بولندا وشعبها، وأتطلع إلى العمل معه خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز التعاون التنموي لما فيه الخير والنماء لبلدينا وشعبينا. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 2, 2025