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علوم الدار

منصور بن زايد يبدأ غداً زيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة

منصور بن زايد يبدأ غداً زيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة
2 يونيو 2025 15:10

يبدأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة يوم غدٍ الثلاثاء زيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة.

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ويبحث سموه خلال الزيارة مع صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت العلاقات الأخوية الراسخة، وسُبُل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وتأتي زيارة سموه في إطار تعزيز الأواصر الأخوية التاريخية المتينة، التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت والحرص المتبادل على مواصلة تنمية تعاونهما بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.

المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
الكويت
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