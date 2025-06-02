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حاكم الشارقة يعتمد 400 وظيفة في الجهات الحكومية و55.8 مليون درهم لبرنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل

حاكم الشارقة يعتمد 400 وظيفة في الجهات الحكومية و55.8 مليون درهم لبرنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل
2 يونيو 2025 15:31

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، 400 وظيفة جديدة لمواطني ومواطنات الإمارة في الجهات الحكومية بإمارة الشارقة، على أن تقوم دائرة الموارد البشرية بإجراء المقابلات الوظيفية بعد عيد الأضحى المبارك، مع أولوية التوظيف لحملة المؤهلات الجامعية ممن سبق تأهيلهم وتدريبهم ضمن برامج الموارد البشرية الحكومية.

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كما اعتمد سموه مبلغ 55.8 مليون درهم لبرنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، البالغ عدد المنتسبين له 1520 باحثاً وباحثة، وسينطلق في 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2025، وذلك في إطار تعزيز فرص التوظيف ودعم الكفاءات الوطنية.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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