الثلاثاء 3 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الهلال الأحمر" يوقع اتفاقية لتوريد أضاحي العيد في محافظة حضرموت

"الهلال الأحمر" يوقع اتفاقية لتوريد أضاحي العيد في محافظة حضرموت
2 يونيو 2025 16:17

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتفاقية مع إحدى الشركات التجارية البارزة في المكلا لتوريد الأضاحي، وذلك ضمن مبادرة الهيئة لتوزيع أضاحي عيد الأضحى المبارك على الأسر المتعففة في محافظة حضرموت.

وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن هذه الأسر وإدخال البهجة إلى قلوبهم خلال هذه المناسبة الدينية العظيمة، وذلك في إطار مساعي الهيئة المستمرة لإدخال السعادة على المستفيدين.

وأكد حميد راشد الشامسي، مستشار التنمية والتعاون الدولي وممثل الهيئة في حضرموت، خلال مراسم التوقيع، حرص الهيئة على إنجاح هذا المشروع الذي يعكس القيم الإنسانية وروح التكافل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم في إدخال الفرح إلى قلوب مئات الأسر، ويجسد روح التضامن والعطاء التي تميز دولة الإمارات وشعبها، خاصة في مناسبة كعيد الأضحى.

أخبار ذات صلة
«زراعة أبوظبي»: «مزاد الأضاحي» بجانب مسلخ الوثبة
حملة توعية لضمان ذبح آمن وصحي للأضاحي

يذكر أن فرق الإغاثة التابعة للهيئة ستوزع الأضاحي في عدة مناطق ومديريات في محافظة حضرموت، مع التركيز على الأسر الأشد حاجة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها الهيئة في المحافظة، بهدف تحسين الظروف المعيشية وتعزيز قيم العطاء والتكافل في المجتمع.

المصدر: وام
الأضاحي
حضرموت
الهلال الأحمر الإماراتي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
التعليم والمعرفة
«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
اليوم 01:20
ضيوف الرحمن يؤدون صلاة العشاء في المسجد الحرام (رويترز)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء «طواف القدوم»
اليوم 01:04
بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم
الأخبار العالمية
بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم
اليوم 01:04
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل استهداف فلسطينيين قرب مراكز المساعدات
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©