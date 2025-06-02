"الهلال الأحمر" يوقع اتفاقية لتوريد أضاحي العيد في محافظة حضرموت

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتفاقية مع إحدى الشركات التجارية البارزة في المكلا لتوريد الأضاحي، وذلك ضمن مبادرة الهيئة لتوزيع أضاحي عيد الأضحى المبارك على الأسر المتعففة في محافظة حضرموت.

وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن هذه الأسر وإدخال البهجة إلى قلوبهم خلال هذه المناسبة الدينية العظيمة، وذلك في إطار مساعي الهيئة المستمرة لإدخال السعادة على المستفيدين.

وأكد حميد راشد الشامسي، مستشار التنمية والتعاون الدولي وممثل الهيئة في حضرموت، خلال مراسم التوقيع، حرص الهيئة على إنجاح هذا المشروع الذي يعكس القيم الإنسانية وروح التكافل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم في إدخال الفرح إلى قلوب مئات الأسر، ويجسد روح التضامن والعطاء التي تميز دولة الإمارات وشعبها، خاصة في مناسبة كعيد الأضحى.

يذكر أن فرق الإغاثة التابعة للهيئة ستوزع الأضاحي في عدة مناطق ومديريات في محافظة حضرموت، مع التركيز على الأسر الأشد حاجة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها الهيئة في المحافظة، بهدف تحسين الظروف المعيشية وتعزيز قيم العطاء والتكافل في المجتمع.