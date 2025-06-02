أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الاثنين، على دولة الإمارات.

وأوضح "المركز" في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس" بأن "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 48.2 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 48.2 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest_temperature recorded over the country today is 48.2 °C in Sweihan (Al Ain) at 12:30 UAE Local time. pic.twitter.com/Tq4zCtMh0R — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) June 2, 2025