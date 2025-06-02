الثلاثاء 3 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
2 يونيو 2025 16:57

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الاثنين، على دولة الإمارات. 
وأوضح "المركز" في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس" بأن "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 48.2 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

أخبار ذات صلة
بريطانيا تشهد الربيع الأكثر حرا على الإطلاق
انخفاض درجات الحرارة غداً

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
حرارة الطقس
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد
ارتفاع درجات الحرارة
حالة الطقس في الإمارات
أخبار الطقس في الإمارات
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
التعليم والمعرفة
«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
اليوم 01:20
ضيوف الرحمن يؤدون صلاة العشاء في المسجد الحرام (رويترز)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء «طواف القدوم»
اليوم 01:04
بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم
الأخبار العالمية
بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم
اليوم 01:04
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل استهداف فلسطينيين قرب مراكز المساعدات
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©