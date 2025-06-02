انخفاض درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئياً أحياناً، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. تكون الرياح شمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

الموج في الخليج العربي مضطرب. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:29 والمد الثاني عند الساعة 06:28، والجزر الأول عند الساعة 12:43 والجزر الثاني عند الساعة 00:40.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:56 والمد الثاني عند الساعة 04:38، والجزر الأول عند الساعة 08:49 والجزر الثاني عند الساعة 22:41.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 27 80 25

دبي 39 27 80 35

الشارقة 40 25 75 35

عجمان 39 27 80 45

أم القيوين 39 26 80 40

رأس الخيمة 38 25 80 30

الفجيرة 44 31 80 30

العـين 43 28 70 30

ليوا 44 24 85 15

الرويس 38 27 80 20

السلع 40 27 80 15

دلـمـا 36 30 80 25

طنب الكبرى / الصغرى 34 29 80 35

أبو موسى 34 30 80 35.