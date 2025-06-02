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حمدان بن محمد يزور مركز دبي للسلع المتعددة

حمدان بن محمد يزور مركز دبي للسلع المتعددة
2 يونيو 2025 18:18

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، مركز دبي للسلع المتعددة.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «زرت اليوم مركز دبي للسلع المتعددة واطلعت على مشاريعه ومبادراته لتعزيز تدفقات التجارة العالمية عبر دبي من خلال بنية تحتية متطورة، وأطر تنظيمية مرنة، ومنظومة خدمات متكاملة، تسهم في تعزيز نمو 25 ألف شركة من 180 دولة تتخذ من المركز مقراً لعملياتها». 
وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «كما تفقدت، خلال الزيارة، بورصة دبي للماس الأكبر عالمياً للمناقصات مع تسجيل نمو في حجم تداول الماس بنسبة 177% خلال 5 سنوات ليتخطى مليار قيراط». 
وأكد سموه «فخورون بهذا المركز وقيادته الشابة وبمشاريعه ومبادراته في قطاعات الاقتصاد الجديدة، ونتطلع لمساهمات أكبر للمركز في تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الماس
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