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علوم الدار

خلال لقائه مع رؤساء حملات الحج والعمرة.. الدرعي: راحة وسلامة الحجاج أولوية رئيسية

خلال لقائه مع رؤساء حملات الحج والعمرة.. الدرعي: راحة وسلامة الحجاج أولوية رئيسية
2 يونيو 2025 21:49

عقد مكتب شؤون الحجاج لقاء تنسيقياً مع رؤساء حملات الحج الإماراتية، بهدف التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، وتوفير كافة التيسيرات والتسهيلات لحجاج الدولة، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع المكتب.

وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون الحجاج، خلال اللقاء الذي شهد أيضاً اعتماد وتسليم مخيمات كافة الحملات في منى وعرفات ومزدلفة، على وضع راحة وسلامة حجاج الدولة على رأس قائمة أولويات منظمي كافة الحملات.

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وبين معاليه استعداد المكتب التام لتوفير كافة سبل الدعم لكافة الحملات لضمان تذليل أية صعوبات، والتعامل مع أي مستجدات بسرعة وكفاءة، لضمان راحة وسلامة حجاج الدولة، سواء أثناء تأدية المناسك، أو في سائر مراحل رحلة الحج بالأراضي المقدسة.
وأكد الدرعي، الذي اطلع أثناء اللقاء على مستوى التجهيزات والتحضيرات النهائية في مخيمات حجاج الإمارات، أهمية مراعاة الحالات الخاصة المصاحبة لكل حملة والتعاون مع لجان المكتب نحو توفير خدمات استثنائية لتلك الشريحة من الحجاج والمتضمنة كبار المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية وأصحاب الهمم.

في نهاية اللقاء، أشاد الدرعي بالتعاون الكبير الذي يجمع بين وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية وكافة المؤسسات السعودية المعنية، ومكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، والتنسيق الدائم بين الطرفين، وبما يعزز جهود المكتب لضمان راحة وسلامة كافة حجاج الدولة.

المصدر: وام
عمر حبتور الدرعي
مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات
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