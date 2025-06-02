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علوم الدار

«الهوية والجنسية» تحصد 4 جوائز دولية

«الهوية والجنسية» تحصد 4 جوائز دولية
3 يونيو 2025 01:01

لندن (وام)

حصدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 4 جوائز مؤسسية متميزة من جوائز مجلس هارفارد للأعمال لعام 2025، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي الذي عقد مؤخراً في لندن.
وخلال حفل التكريم الذي عقد على هامش المؤتمر، حصلت الهيئة على جائزة «أفضل جهة في تحسين جودة الحياة»، لتفانيها في رفع مستوى رفاهية المجتمع وخدمة المتعاملين، كما حصدت جائزة «أفضل جهة في تطبيق التطبيقات الخضراء»، تقديراً لجهودها في تبني الحلول المستدامة، كما حصلت على جائزة أفضل جهة في مجال الشراكة المؤسسية، لتميزها في بناء علاقات قوية ومستدامة مع الشركاء، وأخيراً، نالت الهيئة جائزة «أفضل جهة في المرونة المؤسسية» لتكون مثالاً على التكيف والابتكار في بيئة العمل. وتسلم الجوائز الأربع خلال حفل التكريم وفد الهيئة في المؤتمر برئاسة العميد طارق بن ربيعة المدير التنفيذي لقطاع الموارد المالية والشؤون الإدارية بالإنابة.
وأعرب اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، عن سعادته بحصول الهيئة على الجوائز الأربع من مؤسسة دولية مرموقة ومشهود لها بالمصداقية والكفاءة وهي مجلس هارفارد للأعمال، مؤكداً أن تلك الجوائز تعزز ريادة الهيئة في مجال العمل الحكومي المؤسسي محلياً ودولياً بما يدعم مكانة الإمارات الريادية في مجال الخدمات والحوكمة المؤسسية. وأشار لحرص الهيئة على استيفاء معايير الجودة والتميز والحكومة المؤسسية بما يؤدي إلى ابتكار نموذج خدمي ومؤسسي يشكل نبراساً للمؤسسات الحكومية في الدولة والعالم، لافتاً إلى أن جهود الهيئة في هذا المجال أثمرت هذا الإنجاز الجديد المتمثل في الحصول على الجوائز الأربع. وأشاد بجهود فرق العمل المعنية بالهيئة ورغبتها الأكيدة في تحقيق المصلحة الوطنية والمساهمة في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً.

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الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
لندن
بريطانيا
هارفارد
الذكاء الاصطناعي
جودة الحياة
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