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علوم الدار

شراكة بين «الاتحادية للشباب» و«الإمارات العالمية للألمنيوم»

خلال توقيع اتفاقية التعاون (من المصدر)
3 يونيو 2025 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم توقيع اتفاقية تعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، لتعزيز الجهود المشتركة في خلق فرص نوعية لتطوير مهارات الشباب الإماراتي.
جاء ذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، إذ وقّع الاتفاقية خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في المقر الرئيسي للشركة في الطويلة بإمارة أبوظبي.
وبموجب هذه الاتفاقية، تتعاون المؤسسة الاتحادية للشباب وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، لتطوير منظومة داعمة تهدف إلى خلق فرص النمو المستمر للشباب في دولة الإمارات، تماشياً مع توجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031.
وقال خالد النعيمي: «يُعد تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والفرص اللازمة نهجاً راسخاً في إطار الرؤية الوطنية لبناء المستقبل. ونحن على يقين أن هذه الاتفاقية ستعزّز ثقافة التميّز والإبداع والتعاون بين شباب الوطن، وتمكنهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات».
من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان: تعكس شراكتنا مع المؤسسة الاتحادية للشباب مسيرة الشركة القوية في تعزيز قدرات الجيل القادم من القادة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة. ونتطلع إلى التعاون مع المؤسسة لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا المشتركة.

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