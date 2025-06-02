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علوم الدار

«تدوير» تنجز 10 ملايين ساعة عمل من دون «إصابات مضيّعة للوقت»

«تدوير» تنجز 10 ملايين ساعة عمل من دون «إصابات مضيّعة للوقت»
3 يونيو 2025 01:01

أبوظبي (وام)

أعلنت مجموعة تدوير، وصولها إلى 10 ملايين ساعة عمل من دون تسجيل أي إصابات مضيعة للوقت، في كافة عملياتها ومرافقها التشغيلية، بما في ذلك الشركات التابعة لها.
وشمل الإنجاز مشروع «البحوث» لتحويل النفايات إلى طاقة في منطقة الظفرة بأبوظبي، الذي أكمل وحده مليون ساعة عمل بلا إصابات، حيث تُعد «تدوير» المساهم الأكبر في هذا المشروع الحيوي.
وأكد حسين الحمادي، المدير التنفيذي لإدارة الأزمات في «تدوير»، أن هذا الإنجاز يعكس ثقافة السلامة المتجذرة في المجموعة، ويجسد التزامها بحماية جميع العاملين ودعم أهداف الدولة للحياد المناخي.
من جانبه، شدد ستيفان كيب، الرئيس التنفيذي لشركة «البحوث»، على أن السلامة تمثل قيمة أساسية، مشيراً إلى أن تحقيق مليون ساعة عمل من دون إصابات خلال 10 أشهر يؤكد الالتزام ببيئة عمل آمنة ومستدامة.

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