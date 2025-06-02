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7 حدائق ذكية في أبوظبي تقلل التكاليف التشغيلية بنسبة 30 %

مرافق وبنية تحتية رقمية في الحدائق الذكية (من المصدر)
3 يونيو 2025 01:01

هالة الخياط (أبوظبي)

حولت دائرة البلديات والنقل 7 حدائق في إمارة أبوظبي، من حدائق عادية إلى حدائق ذكية، بعد تزويدها بأكثر من 1400 جهاز استشعار تعمل بتقنية إنترنت الأشياء، تقوم بتحليل العديد من المدخلات كجودة الهواء وقياس رطوبة التربة ورصد استهلاك الكهرباء، بما يحسن من تجربة الزوار، ويعزز كفاءة الاستدامة، ويرفع مستوى إدارة الحدائق.
وتواصل إمارة أبوظبي تعزيز مكانتها مدينة ذكية ومستدامة، من خلال تطوير «الحدائق الذكية»، التي تمثل نموذجاً مبتكراً يجمع بين التكنولوجيا والبيئة، لتحسين جودة الحياة لسكانها وزوارها.
وأوضحت دائرة البلديات والنقل، أن الحدائق الذكية تساهم في رفع جودة عمليات إدارة الحدائق والمرافق العامة، وتقليل التكاليف التشغيلية بنسبة 30% بما يعزز تجربة الحدائق العامة.
وبينت «الدائرة» أن الحدائق الذكية موزعة كالآتي في مدينة أبوظبي، حديقة آل نهيان، حديقة العائلة، حديقة دلما، حديقة الكورنيش، وفي منطقة العين، حديقة الطوية وحديقة الجاهلي، وفي منطقة الظفرة، حديقة الشيخة سلامة بنت بطي.
ومن أبرز التقنيات الموجودة في الحدائق الذكية، أجهزة الاستشعار الذكية التي تُستخدم لمراقبة جودة الهواء، ومستويات الإضاءة، وحالة المرافق العامة.
كما يتواجد فيها المقاعد الذكية المزودة بمنافذ شحن للأجهزة الإلكترونية، وتوفر معلومات تفاعلية للزوار، وأنظمة الري الذكية التي تتحكم في كمية المياه المستخدمة، بناءً على احتياجات النباتات والظروف المناخية، مما يساهم في ترشيد استهلاك المياه، وشبكات الإنترنت اللاسلكي المجاني التي تتيح للزوار الاتصال بالإنترنت أثناء وجودهم في الحديقة، مما يعزز من تجربتهم الترفيهية والتعليمية.

تقنيات حديثة
تخطط دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، لتوسيع نطاق الحدائق الذكية، مع التركيز على دمج المزيد من التقنيات الحديثة، وتوسيع التغطية الجغرافية لتشمل مختلف مناطق الإمارة، بما يعزز رؤية أبوظبي لمدينة ذكية ومستدامة. 
وتسهم الحدائق الذكية، وتوفير خدمة الواي فاي المجانية فيها، في تعزيز مكانة أبوظبي ضمن مؤشر المدن الذكية، حيث أسهمت في تقدم العاصمة الإماراتية من المركز العاشر إلى الخامس في المؤشر لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، متجاوزةً العديد من العواصم العالمية الكبرى.

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