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شراكة بين مجمع القرآن الكريم وجامعة الشارقة

شراكة بين مجمع القرآن الكريم وجامعة الشارقة
3 يونيو 2025 01:01

الشارقة (وام)

وقّع مجمع القرآن الكريم في الشارقة أمس، مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة، تهدف إلى إعداد وتطوير الدراسات والبحوث العلمية والبرامج البحثية المشتركة في الدراسات القرآنية، وعلوم التفسير وعلم القراءات المختلفة، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات العلمية.
جرت مراسم توقيع الشراكة العلمية في مجمع القرآن الكريم، ومثّله الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس المجمع، ومن جانب الجامعة الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، بحضور الدكتور عبدالله خلف الحوسني، الأمين العام للمجمع، والدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، وعدد من القيادات الأكاديمية والبحثية، ومديري الإدارات من الجانبين.
وبموجب الشراكة، يتم العمل على تطوير الدراسات والبحوث العلمية في تفسير القرآن الكريم وعلومه، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية والدورات التدريبية وورش العمل، التي من شأنها أن تسهم في تطوير جودة البحث العلمي بين الجانبين، إضافة إلى ما توفره من فرص التدريب لطلبة الشريعة والدراسات الإسلامية.
وقال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي: «تفتح الشراكة العلمية مع جامعة الشارقة آفاقاً جديدة في تطوير الدراسات والبحوث القرآنية والنشر العلمي، وفق أفضل الممارسات العالمية، لكون جامعة الشارقة مؤسسة تعليمية رائدة حققت المركز الـ53 عالمياً في جودة البحث العلمي». وأضاف: «تسهم هذه الشراكة بشكل فاعل في تطوير الدراسات والبحوث القرآنية، وتعزيز مكانة المجمع مركزاً علمياً وعالمياً لبحوث القرآن الكريم وعلومه».

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