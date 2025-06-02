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القنصل الفرنسي يزور مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال

خلال زيارة القنصل الفرنسي للمؤسسة دبي (وام)
3 يونيو 2025 01:01

دبي (وام)

اطلع جان كريستوف باريس، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي، خلال زيارته لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، على النماذج الرائدة التي تقدمها المؤسسة في مجال الرعاية والدعم للنساء والأطفال من ضحايا العنف. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في القضايا الإنسانية المشتركة.
وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على الهيكل التنظيمي للمؤسسة وأدوارها المتعددة في مجالات الرعاية النفسية والاجتماعية والقانونية، بالإضافة إلى التعرف على آليات التعامل مع الحالات والمبادرات التوعوية والمجتمعية التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية.
رافق  القنصل العام، شيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالإنابة، وعدد من القيادات والاختصاصيين في المؤسسة. وتضمنت الزيارة استقبالاً رسمياً في مجلس مبنى الإدارة العليا، أعقبه عرض تقديمي تعريفي قدمه فريق المؤسسة، استعرض خلاله أبرز ملامح منظومة الرعاية المتكاملة والخدمات متعددة التخصصات المقدمة للنساء والأطفال من ضحايا العنف.
كما قام القنصل بجولة ميدانية للاطلاع على بيئة العمل والتجهيزات المعتمدة لاستقبال الحالات. وأعربت شيخة سعيد المنصوري عن ترحيبها بهذه الزيارة التي تعكس متانة العلاقات الإنسانية بين الجانبين، مؤكدة أن التعاون مع الهيئات الدبلوماسية يسهم في دعم منظومة العمل الاجتماعي وتعزيز أثره. وأشارت المنصوري إلى أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ملتزمة بتوسيع شراكاتها الدولية وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في المجالات الإنسانية، بما يتماشى مع رؤيتها في توفير بيئة آمنة ومستدامة تدعم جودة الحياة للفئات المستهدفة كافة. 
من جانبه، أشاد القنصل العام الفرنسي بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة وكفاءتها العالية والنهج المهني المتكامل الذي تتبعه في رعاية الفئات المستضعفة، مؤكداً حرص القنصلية على دعم سبل التعاون المستقبلي.

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