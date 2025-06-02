تعزيز التبادل المعرفي بين الإمارات  وروسيا في العمل والتحديث الحكومي

دبي (الاتحاد)



بحث وفد مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، مع عدد من كبار المسؤولين في حكومة جمهورية روسيا الاتحادية، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في مجال العمل والإدارة الحكومية، ضمن زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو.

عقد وفد حكومة الإمارات الذي ضم، عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، والدكتور محمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، ومنال بن سالم، مدير تنفيذي للتبادل المعرفي الحكومي في مكتب التبادل المعرفي الحكومي، خلال الزيارة، سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية شملت مساعدين لفخامة فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، تم خلالها بحث مجالات الشراكة في تعزيز العمل الحكومي، وإحداث نقلات نوعية في مجالات التنمية الاقتصادية، والتحول الرقمي، والحوكمة المؤسسية، التي تمثل محاور رئيسة لمبادرات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي.

وأكد عبدالله لوتاه حرص حكومة دولة الإمارات على توسيع ودعم التعاون الثنائي البناء في مجالات التبادل المعرفي، مع مختلف حكومات العالم، تجسيداً لتوجهات القيادة الرشيدة، بتعزيز أطر التعاون الدولي الهادف لتطوير حكومات أكثر جاهزية للمستقبل.

وقال: إن زيارة وفد التبادل المعرفي إلى جمهورية روسيا الاتحادية تكتسب أهمية خاصة، لما تمتلكه الدولتان من تجارب مميزة في مختلف مجالات العمل الحكومي، ما يمثل عناصر معززة وداعمة لجهود حكومتي البلدين في ابتكار رؤى جديدة وتصميم توجهات مستقبلية استباقية في التحديث والعمل الحكومي.

والتقى وفد التبادل المعرفي، خلال الزيارة، رسلان إيديلغيرييف وإيغور ليفيتين، مساعدي رئيس الاتحاد الروسي، وبحث معهما مجالات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وسبل توظيف مبادرات التبادل المعرفي الحكومي في تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً في مجالات بناء القدرات، والحلول الحكومية المستقبلية.

كما التقى الوفد بوريس تيتوف، الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للعلاقات مع المنظمات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم استعراض جهود روسيا في هذا المجال، وبحث التعاون في تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والمبادرات المرتبطة بالتعليم الجيد، والنمو الاقتصادي.

وعقد وفد التبادل المعرفي الحكومي اجتماعاً مع أناتولي غاربوزوف، وزير حكومة موسكو، رئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية، وناقش معه سبل تعزيز التعاون في تطوير السياسات الصناعية وجذب الاستثمارات النوعية، وتطرق إلى تجربة موسكو في دعم الصناعات الناشئة والقطاعات الابتكارية.



مبادرات ومشاريع

في اجتماع مع سفيتلانا أورلوفا، عضو مجلس إدارة غرفة الحسابات في الاتحاد الروسي، استعرض وفد التبادل المعرفي الحكومي آليات الرقابة المالية ومؤشرات قياس كفاءة الإنفاق الحكومي، وناقش سبل تبادل الخبرات في تطوير نظم الحوكمة المالية والرقابة المستقلة على الأداء الحكومي.

كما بحث الوفد في اجتماع مع ممثلين عن وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام، فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

وأكد المسؤولون الحكوميون في روسيا، خلال لقاءاتهم مع الوفد الإماراتي، أهمية تحويل مخرجات الاجتماعات إلى مبادرات ومشاريع تعاون مشتركة.