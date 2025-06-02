«حج صحي وآمن» حملة توعية للحجاج  في مطار زايد الدولي

هدى الطنيجي (أبوظبي)



أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومركز أبوظبي للصحة العامة في «دائرة الصحة - أبوظبي» والجهات المعنية، أمس، الحملة الوطنية لموسم الحج 2025 تحت شعار «حج صحي وآمن»؛ وذلك في مطار زايد الدولي في أبوظبي، في إطار التزامها بتحقيق أعلى معايير الرعاية الصحية والوقائية للحجاج.

قالت الدكتورة مهرة الحوسني، رئيس قسم التأهب والاستجابة في مركز أبوظبي للصحة العامة: نسلط الضوء، خلال الحملة الوطنية «حج صحي وآمن»، على العمل المشترك الذي يقوم به مركز أبوظبي للصحة العامة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لضمان صحة وسلامة حجاج دولة الإمارات في موسم الحج 2025، حيث يأتي هذا العمل المشترك في سبيل اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الحجاج، وتوفير الدعم الطبي والإرشادات الصحية في مختلف مراحل رحلتهم، ابتداء من الاستعداد قبل السفر إلى تأدية المناسك حتى عودتهم إلى الدولة سالمين.

وذكرت أن الإجراءات تشمل حملات توعية شاملة، وتوفير التطعيمات اللازمة وفرق طبية لضمان سلامتهم في جميع الأحوال، حيث تعتبر سلامة الحجاج وصحتهم أولوية وطنية، والتعاون بين الجهات المعنية يعكس هذا الالتزام الراسخ، ويجسد الحرص على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع في مختلف الأوقات.

ومن جهتهم، أكد المستفيدون من هذه الحملة الوطنية، المغادرون إلى المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج، اعتزازهم بالجهود التي تأتي لضمان حماية صحتهم وسلامتهم، لموسم حج صحي وآمن.

قال المواطن محمد الحمادي: إن مطار زايد الدولي شهد وجود الفرق الطبية التي خصصت لاستقبال المتجهين إلى تأدية مناسك الحج؛ بهدف تقديم الفحوص والإرشادات الوقائية التي تمكنهم من تأدية مناسك الحج وهم بصحة تامة واطمئنان، وكذلك تقديم أهم النصائح والإرشادات الضرورية قبل وأثناء وبعد موسم الحج لتعزيز الوعي الصحي بشكل عام لدى الحجاج.

وتقدم بالشكر الجزيل للاهتمام والرعاية التي حظي بها المتجهون لتأدية مناسك الحج، لضمان سلامتهم ومتابعة الحالة الصحية لهم قبل وصولهم إلى المملكة العربية السعودية وبعده.



انسيابية تامة

قالت المواطنة هدى الشامسي: إن القائمين على الحملة الوطنية «حج صحي وآمن» والفرق الطبية الموجودة في مطار زايد الدولي في أبوظبي، استقبلوا المسافرين لتأدية مناسك الحج قبل مغادرتهم الدولة بتقديم الفحوص الطبية المختلفة، للتحقق من سلامتهم، وتمتعهم بالصحة والعافية قبل توجههم إلى تأدية مناسك الحج في المملكة العربية السعودية، للاطمئنان على صحتهم بشكل عام، بما يضمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة دون التعرض لأي مضاعفات صحية.

وذكرت أن هذه الخدمات تمثلت في تقديم الفحوص الطبية، من خلال فرق على أتم الجاهزية في استقبال المغادرين، وتقديم الفحوص المطلوبة، والدعوة إلى ضرورة اتباع التدابير الصحية الوقائية أثناء الحج، وقد اتسم كل ذلك بالسهولة والانسيابية للتيسير على المغادرين في الحصول على تلك الخدمات الطبية دون أي تأخير يذكر.



رعاية متميزة

قال المواطن محمد الشامسي: إن الرعاية المتميزة التي قدمتها دولة الإمارات والجهات المعنية بشؤون حجاج بيت الله الحرام، كانت استثنائية للغاية، حيث حظي المتجهون إلى تأدية مناسك الحج في المملكة العربية السعودية بخدمات عديدة سهلت عليهم متطلبات تأدية مناسك الحج.

وذكر أن الخدمات الصحية المقدمة على أرض المطار، ووجود الفرق الطبية التي تستكمل الفحوص الصحية قبل مغادرة الدولة، هي جهد يشكرون عليه؛ لأن من شأنها التحقق من صحة وسلامة المغادرين، وتقديم الدعم اللازم لهم.



خدمات استثنائية

أكد المواطن سلطان جاسم، أن الرعاية الصحية التي حظي بها المتجهون إلى تأدية مناسك الحج كانت استثنائية، وقد بدأت قبل ذهابهم، وستقدم مرة أخرى في الأراضي المقدسة من قبل فرق طبية ومستشفيات ميدانية، هذا فضلاً عن المساندة المقدمة من قبل الفرق الطبية المرافقة للحجاج ضمن البعثة الرسمية، لتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها.



حملات تثقيفية

أما المواطن سيف الحسيني، فقد تقدم بالشكر الجزيل على هذه الرعاية الكريمة من قبل الدولة والجهات المختلفة، وعلى الخدمات المتكاملة التي تسهل عليهم تأدية مناسك الحج وشعائره على أكمل وجه، مع فرق تعتني بهم، في تقديم النصح والمشورة والخدمات الصحية العلاجية وحملات تثقيفية وغيرها، بما يضمن الحصول على أعلى مستويات الرعاية الصحية والمشورة الطبية من قبل الفرق المخصصة التي هي على أهبة الاستعداد لخدمة الحجاج لضمان رحلة حج آمنة وصحية يتمتع بها الجميع.