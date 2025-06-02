جاهزية للعيد في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



استعدت شرطة أبوظبي لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك بمنظومة أمنية ومرورية وخطة استباقية متكاملة لتعزيز السلامة ونشر الطمأنينة والأمان للمواطنين والمقيمين والزوار، وتقديم أنواع الدعم والاستجابة كافة، وضاعفت الأجهزة الشرطية والأمنية المعنية كافة، وخصوصاً العاملة في الميدان، لاستدامة الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.

وأوضحت أن الخطة تركز على توفير السلامة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتعزيز جودة حياة المجتمع، وتتضمن تكثيف الدوريات الشرطية والأمنية على الطرق الداخلية والخارجية والمناطق السياحية، وبالقرب من المراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة وغيرها، والتي تشهد ازدحاماً، تزامناً مع هذه المناسبة السعيدة.

وأكدت مديريات الشرطة في العاصمة والعين والظفرة والمرور والدوريات الأمنية، الحرص على تحقيق أعلى معدلات السلامة على الطرق، وبث الراحة والطمأنينة لأفراد المجتمع، من خلال وجودها الميداني في جميع الأوقات، ضماناً لتوفير الانسيابية في الحركة المرورية، كما تم وضع عدد من السيناريوهات والخطط المرورية ضمن الجاهزية والاستعداد، إسهاماً في انسيابية حركة السير، وتفادياً للازدحام المروري خلال عطلة العيد والفعاليات المصاحبة لها.

ودعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين، وعدم التعامل بأي وجه من الوجوه مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها، حفاظاً على السلامة العامة خلال الاحتفاء بالإجازة أو أي فعاليات أخرى. وحثت الأسر وأولياء الأمور على مراقبة الأطفال أثناء اللعب والعبور من الشوارع، ودعت فئة الشباب من قائدي المركبات إلى التحلي بالسلوكيات الحضارية في قيادة مركباتهم، وعدم استغلال فرحة العيد للقيام بأي تصرفات غير مسؤولة، كالاستعراضات الخطرة والقيادة بطيش وتهور.