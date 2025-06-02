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نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الإيطالية باليوم الوطني

نهيان بن مبارك لدى حضوره حفل السفارة الإيطالية (وام)
3 يونيو 2025 01:01

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه، مساء أمس، لورينزو فنارا، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق قصر الإمارات ماندرين أورينتال أبوظبي، عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، ولفيف من أبناء الجالية الإيطالية المقيمة في الإمارات.
 وأشاد السفير الإيطالي، في كلمة بهذه المناسبة، بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات والتي تشهد تطوراً وتنامياً مستمراً في المجالات كافة، مشيراً إلى أن الإمارات تعد أهم شريك تجاري لإيطاليا في منطقة الشرق الأوسط.

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