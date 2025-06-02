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شراكة بين «أبوظبي للصحة العامة» و«الإمارات للسرطان»

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
3 يونيو 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة أبوظبي، وجمعية الإمارات للسرطان، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الوعي حول مرض السرطان في إمارة أبوظبي. 
ويأتي توقيع المذكرة، استجابة للحاجة المتزايدة إلى تعزيز التوعية المجتمعية المستدامة حول الوقاية من السرطان، في ظل تزايد عوامل الخطر المرتبطة بأنماط الحياة وتأخر إجراء الفحوص، مما يؤدي إلى تشخيص المرض في مراحل متقدمة.
حضر حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، والشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان.
وتهدف المذكرة، إلى توحيد الجهود بين الجهات الصحية والمجتمعية لبناء وعي صحي طويل الأمد على مستوى إمارة أبوظبي، وتعزيز التعاون بين الطرفين من خلال إطلاق حملات توعية صحية في المدارس، والجامعات، والمستشفيات، والمواقع المجتمعية المختلفة.

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