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«استشاري الشارقة» يناقش مشروع توصيات سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي

«استشاري الشارقة» يناقش مشروع توصيات سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي
3 يونيو 2025 01:02

الشارقة (وام)

باشرت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها أمس بمقر المجلس، مناقشة نتائج الجلسة الـ15 التي خُصصت لاستعراض سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر. واستعرضت اللجنة أبرز الملاحظات والآراء التي طُرحت خلال الجلسة وستُبنى عليها التوصيات النهائية.
وقال جاسم محمد الهناوي النقبي، رئيس اللجنة: إن اللجنة تعمل وفق منهجية دقيقة تستند إلى ما طرح خلال الجلسة العامة من آراء بنّاءة وتوصيات موضوعية، إلى جانب ما دار في الاجتماع من مناقشات معمقة بين الأعضاء، موضحاً أن اللجنة حريصة على بلورة هذه الأفكار وتحويلها إلى توصيات قابلة للتنفيذ. وأشار إلى أن مشروع التوصيات سيركز على مواصلة تطوير خدمات مطار الشارقة الدولي، ورفع جاهزيته التشغيلية والبنية التحتية، في إطار التوسع الذي يشهده مطار الشارقة الدولي، بما يتماشى مع الرؤى الطموحة والتوجهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

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