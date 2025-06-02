«الشارقة الرقمية» تستقبل وفداً كورياً للتعاون في الذكاء الاصطناعي

الشارقة (الاتحاد)



استقبلت إمارة الشارقة وفداً رسمياً رفيع المستوى، من مؤسسة سيؤول للذكاء الاصطناعي وحكومة مدينة سيؤول، في زيارة استراتيجية نظمتها دائرة الشارقة الرقمية؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التحوُّل الرقمي والابتكار.

هدفت هذه الزيارة إلى بحث سبُل توطيد أُطر التعاون بين دائرة الشارقة الرقمية ومؤسسة سيؤول للذكاء الاصطناعي، واستكشاف مجالات الشراكة المستقبلية بين الجانبين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية الذكية.

وخلال الزيارة، استقبل الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، الوفد الكوري الزائر في اجتماع عُقد في «بيت الحكمة»، وذلك بحضور راشد علي آل علي، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، وشين دونغ-هيوب، قنصل جمهورية كوريا الجنوبية لشؤون العلوم وتكنولوجيا المعلومات في دبي، والمهندس ماجد المظلوم، مستشار دائرة الشارقة الرقمية.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، آفاق التعاون في تطوير مشاريع مشتركة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات في بناء المدن الذكية، إضافة إلى مناقشة المبادرات والممارسات المتميزة للطرفين في التحوُّل الرقمي والبنية التحتية الرقمية.