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علوم الدار

سفير الإمارات يسلم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية سلطنة عُمان

محمد بن مكتوم يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى بدر بن حمد البوسعيدي (وام)
3 يونيو 2025 01:02

مسقط (وام)

سلّم الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم، نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عُمان الشقيقة، سفيراً لدولة الإمارات لدى سلطنة عُمان.
ونقل السفير إلى معاليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيقة بدوام التقدم والازدهار، وأعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سلطنة عُمان.
ومن جانبه حمل معاليه، السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

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