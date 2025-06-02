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علوم الدار

صقر غباش ونائب رئيس الدوما الروسي يبحثان العلاقات البرلمانية

صقر غباش خلال استقبال نائب رئيس مجلس الدوما الروسي (وام)
3 يونيو 2025 01:02

أبوظبي (وام)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، ألكسندر باباكوف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين والتأكيد على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدما في شتى المجالات. ورحب معالي صقر غباش في بداية اللقاء بألكسندر باباكوف والوفد المرافق له، مؤكدًا على عمق العلاقات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية والحرص المشترك على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
وأكد الجانبان خلال اللقاء متانة علاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وروسيا الاتحادية وأهمية تطوير وتعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الدوما الروسي في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
حضر اللقاء كل من: الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

الذكاء الاصطناعي
من جهته أكد ألكسندر باباكوف- نائب رئيس مجلس الدوما الروسي على عمق العلاقات الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات، مشيداً بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في مجالات التنمية المستدامة والابتكار والذكاء الاصطناعي والفضاء وتمكين المرأة والشباب.

 

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