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كليفلاند كلينك أبوظبي ينجح في إزالة جلطة دموية باستخدام تقنية "AlphaVac"

كليفلاند كلينك أبوظبي ينجح في إزالة جلطة دموية باستخدام تقنية "AlphaVac"
3 يونيو 2025 13:38

نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، التابع لمجموعة "M42"، في تنفيذ إجراء متقدم لإزالة جلطة دموية باستخدام جهاز "AlphaVac"، في إنجاز طبي يعكس ريادة الإمارة في تقديم حلول مبتكرة ومتطورة في مجال الرعاية الصحية.

ويُعد "AlphaVac" جهازاً طبياً متقدماً يستخدم تقنية الشفط المدعومة بالقسطرة لإزالة الجلطات الدموية من الأوعية الدموية الكبرى في القلب والرئتين، ما يقلل من الحاجة إلى الجراحات التقليدية ويحد من المخاطر المصاحبة لها مثل جراحة القلب المفتوح.

وتم الإجراء من قِبل معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية في المستشفى، لمريضة تبلغ من العمر 70 عاماً كانت في حالة صحية حرجة وتعاني من أمراض مزمنة من بينها ارتفاع ضغط الدم، ومرض الكلى المزمن، وقصور القلب، والرجفان الأذيني، إضافة إلى خضوعها لجراحة قلب مفتوح سابقة.

وقال الدكتور جورج- باسكال هبر الرئيس التنفيذي للمستشفى، إن هذا النجاح يعكس التزام المستشفى الدائم بالابتكار لتحسين جودة الرعاية وتعزيز كفاءة العلاجات، لافتا إلى أن الاعتماد على حلول تقنية مثل "AlphaVac" يعزز من فرص التعافي ويقلل من المخاطر مما يدفع المستشفى نحو نموذج رعاية صحية مستدام ومتطور عالميًا.

من جهته قال الدكتور حسام يونس رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية ، إن جهاز "AlphaVac" بفضل تصميمه المبتكر الذي يشمل سلة نيتينول وطرفاً مخروطياً قابلاً للتمدد، وفر حلاً مثالياً لإزالة الجلطة وتقليل مخاطر النزيف مع تقليص الحاجة للتدخل الجراحي إلى أدنى الحدود.

ويُبرز هذا الإجراء المتقدم قدرة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي على التعامل مع الحالات المعقدة، وتقديم أفضل مستويات الرعاية بفضل تكامل التخصصات واعتماد أحدث التقنيات الطبية مما يسهم في تقليل فترة التعافي وتحسين نتائج العلاج للمرضى ذوي الحالات الحرجة.

المصدر: وام
كليفلاند كلينك أبوظبي
مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي
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