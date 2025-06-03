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قصر الوطن.. فعاليات تراثية احتفاءً بالعيد

قصر الوطن.. فعاليات تراثية احتفاءً بالعيد
3 يونيو 2025 13:54

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد قصر الوطن في أبوظبي، للاحتفال بعيد الأضحى بأسلوب مميز يمزج بين التراث الأصيل والأنشطة الترفيهية المتنوعة، ليكون الوجهة المثالية لقضاء أوقات مليئة بالبهجة برفقة العائلة والأصدقاء. وتشهد ساحات القصر عرضاً مهيباً للخيالة، حيث يتجسد الإرث العريق للفروسية في مشهد استثنائي يمزج بين المهارة ومعاني الفخر. يُقام هذا العرض اليومي في تمام الساعة 6:00 مساءً، احتفاءً بمكانة الخيل لدى أبناء الدولة، حيث يبرز جمال الخيول، وانضباط الفرسان، وأصالة هذا الفن المتجذر في ثقافة دولة الإمارات وتاريخها. وستتاح الفرصة للزوار، من مختلف الأعمار والجنسيات، للتعرف على ملامح التراث الإماراتي من خلال العروض الفنية الحيّة داخل أروقة القصر، حيث تتعالى إيقاعات العيالة في استعراض تراثي يجسّد روح الجماعة والفخر بالهوية الإماراتية، تقام هذه العروض خلال أيام عيد الأضحى من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 5:00 مساءً. ومع حلول المساء، تتحول الواجهة الخارجية لقصر الوطن إلى لوحة فنية، مع عرض الصوت والضوء الساحر الذي سيُقام في تمام الساعة 8:00 مساءً. يأخذ هذا العرض البصري الآسر الجمهور في رحلة تسلط الضوء على عراقة تراث دولة الإمارات، وتميز حاضرها، وطموحها لمستقبل أكثر إشراقاً. ومع تفاعل الأضواء والأصوات بتناغم فني فريد، تنبض واجهة القصر بالحياة لتتحول إلى تحفة فنية فريدة تجعل منها تجربة استثنائية.

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