بلدية رأس الخيمة تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أكملت دائرة بلدية رأس الخيمة استعدادها لاستقبال الأضاحي المبارك من خلال تكثيف الجهود وتعزيز جاهزية المقاصب والعاملين فيها حرصاً على تلبية احتياجات المتعاملين، في ظل الإقبال السنوي الكبير على المقاصب لذبح أضاحي العيد.





وأوضحت البلدية أن فترات العمل في المقاصب ستكون كالتالي: "الفلية ورأس الخيمة والغيل" يوم وقفة عرفة من الساعة 5:00 صباحاً إلى 8:00 مساء وأول أيام العيد من بعد صلاة العيد مباشرة حتى الساعة 8:00 مساء وثاني وثالث أيام العيد من الساعة 6:00 صباحا حتى الساعة 8:00 مساء.



أما منفذ رأس الدارة الحدودي فستكون ساعات العمل خلال العطلة بالتنسيق مع وزارة التغيير المناخي وفرع جمارك الدارة نظرا لارتباط العمل بهذه الجهات، وسوق المواشي تكون ساعات العمل في وقفة عرفة من الساعة 5:00 صباحا إلى 8:00 مساء وأول أيام العيد بعد صلاة العيد مباشرة حتى الساعة 8:00 مساء وثاني وثالث أيام العيد من الساعة 6:00 صباحا حتى الساعة 8:00 مساء، وأسواق الأسماك "المعيريض ورأس الخيمة والدقداقة" فستكون في عطلة أول أيام العيد فقط فيما يعود المراقبون للعمل حسب الدوام الرسمي في الأيام الأخرى، أما قسم الرقابة والتفتيش فتكون ساعات العمل على مدار 24 ساعة ومطار رأس الخيمة الدولي على مدار 24 ساعة.

وذكرت البلدية أن قسم الرقابة البيطرية سيعمل وفق هذه الفترات لضمان توفير الخدمة بجودة عالية وتلبية احتياجات الجمهور.