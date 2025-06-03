الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية رأس الخيمة تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية رأس الخيمة تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
3 يونيو 2025 14:50

أكملت دائرة بلدية رأس الخيمة استعدادها لاستقبال الأضاحي المبارك من خلال تكثيف الجهود وتعزيز جاهزية المقاصب والعاملين فيها حرصاً على تلبية احتياجات المتعاملين، في ظل الإقبال السنوي الكبير على المقاصب لذبح أضاحي العيد.

وأوضحت البلدية أن فترات العمل في المقاصب ستكون كالتالي: "الفلية ورأس الخيمة والغيل" يوم وقفة عرفة من الساعة 5:00 صباحاً إلى 8:00 مساء وأول أيام العيد من بعد صلاة العيد مباشرة حتى الساعة 8:00 مساء وثاني وثالث أيام العيد من الساعة 6:00 صباحا حتى الساعة 8:00 مساء.

أما منفذ رأس الدارة الحدودي فستكون ساعات العمل خلال العطلة بالتنسيق مع وزارة التغيير المناخي وفرع جمارك الدارة نظرا لارتباط العمل بهذه الجهات، وسوق المواشي تكون ساعات العمل في وقفة عرفة من الساعة 5:00 صباحا إلى 8:00 مساء وأول أيام العيد بعد صلاة العيد مباشرة حتى الساعة 8:00 مساء وثاني وثالث أيام العيد من الساعة 6:00 صباحا حتى الساعة 8:00 مساء، وأسواق الأسماك "المعيريض ورأس الخيمة والدقداقة" فستكون في عطلة أول أيام العيد فقط فيما يعود المراقبون للعمل حسب الدوام الرسمي في الأيام الأخرى، أما قسم الرقابة والتفتيش فتكون ساعات العمل على مدار 24 ساعة ومطار رأس الخيمة الدولي على مدار 24 ساعة.

أخبار ذات صلة
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية

وذكرت البلدية أن قسم الرقابة البيطرية سيعمل وفق هذه الفترات لضمان توفير الخدمة بجودة عالية وتلبية احتياجات الجمهور.

المصدر: وام
بلدية رأس الخيمة
عيد الأضحى المبارك
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©