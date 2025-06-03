شرطة عجمان تطلق حملة "صيفنا أمن وسلامة"

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، حملة توعوية بعنوان "صيفنا أمن وسلامة"، لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وذذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة خلال فصل الصيف.

وقالت المقدم نورة سلطان الشامسي، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، إن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول احتياطات السلامة العامة خلال فصل الصيف، وتتضمن التوعية بسلامة مرتادي الشواطئ، من خلال التوعية بمخاطر السباحة دون أخذ احتياطات السلامة ومراقبة الأطفال في المسابح المنزلية المفتوحة، وعدم السماح لهم بدخول المسابح دون مرافق ومتابعة.

وأشارت إلى أن الحملة تشمل التأكيد على خطورة ترك الأطفال داخل المركبة وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة التي تؤدي إلى اختناقهم داخل المركبة، لما في ذلك من خطورة على حياتهم.

وشددت على ضرورة الحذر من التعرض للإجهاد الحراري أثناء العمل أو القيادة، مع الالتزام بإجراء فحص المركبة الذي يتضمن التأكد من سلامة جهاز التكييف وإطارات المركبة مع دخول فصل الصيف، وتجنب ترك أي مواد قابلة للاشتعال بداخلها.

وأوضحت المقدم نورة الشامسي، أن الحملة تتضمن عدة طرق وأساليب للنشر والتوعية عبر مختلف قنوات التواصل، بهدف تعزيز السلامة العامة وضمان صيف آمن وخالٍ من الحوادث.